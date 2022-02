Wycieczki rowerowe do 19 km od Blachowni. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 5 - 6 marca?

Rowerem w okolicy Blachowni

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 19 km od Blachowni, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 05 marca w Blachowni ma być 4°C. Nie powinno padać. W niedzielę 06 marca w Blachowni ma być 4°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 20%.

Stopień trudności: 1

Dystans: 16,52 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 57 min.

Przewyższenia: 41 m

Suma podjazdów: 143 m

Suma zjazdów: 129 m

Erytryn poleca trasę rowerzystom z Blachowni

16 kilometrowa pętla po Częstochowie, częściowo brzegiem Warty, Stradomki i Konopki oraz po budowie nowej drogi na Stradomiu.

