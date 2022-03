Ukraińcy wyjeżdżają z woj. śląskiego do swoich domów. Opuszczają budowy i firmy transportowe. Tempo prac na polskich budowach spadnie Anna Dziedzic

Katowicka firma transportowa Alcopper Trans Logistic zatrudnia bardzo wielu ukraińskich kierowców. Właściciel wspiera tych, którzy pojechali walczyć za ojczyznę

W woj. śląskim w 2021 roku pracowało 139,9 tys. Ukraińców. Najwięcej w sektorze magazynowym, budowlanym i transportowym. - Dobrowolne powroty Ukraińców do ojczyzny z pobudek patriotycznych mogą prowadzić do opóźnień na polskich budowach, które są silnie uzależnione od pracowników zza wschodniej granicy – uważa dr Damian Kazimierczak, ekspert Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa. Jego zdaniem, kłopoty te może dodatkowo spotęgować sektor transportowy, który także mierzy się z powrotami ukraińskich pracowników do ojczyzny. Polskie firmy budowlane wspierają jednak decyzje Ukraińców, a niektóre nawet gwarantują im miejsca pracy po powrocie.