Trasy rowerowe do 19 km od Blachowni. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 31 grudnia - 1 stycznia?

Trasy rowerowe z Blachowni

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 19 km od Blachowni, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w trasę, upewnij się, jaka będzie pogoda.

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 21,29 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 40 min.

Przewyższenia: 59 m

Suma podjazdów: 217 m

Suma zjazdów: 211 m

Rowerzystom z Blachowni trasę poleca Erytryn

Listopadowy wypad do polskiego schronu bojowego z 1939 r oraz na hałdę po dawnej kopalni rud żelaza "Barbara"

Nawiguj

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 31,22 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 7 min.

Przewyższenia: 132 m

Suma podjazdów: 391 m

Suma zjazdów: 288 m