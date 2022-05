Trasy rowerowe do 19 km od Blachowni. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 7 - 8 maja?

Rowerem w pobliżu Blachowni

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 19 km od Blachowni, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Nim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 07 maja w Blachowni ma być 19°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 20%. W niedzielę 08 maja w Blachowni ma być 20°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 30%.

🚲 Trasa rowerowa: Szlakiem Orlich Gniazd

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 210,3 km

Czas trwania wyprawy: 56 godz. i 45 min.

Przewyższenia: 276 m

Suma podjazdów: 2 513 m

Suma zjazdów: 2 609 m

Trasę rowerową mieszkańcom Blachowni poleca Maciejkicior87

Trasa rowerowa Szlaku Orlich Gniazd miejscami jest dość trudna (rower trekingowy z trzema sakwami). Wymagająca dobrej kondycji. W dużej mierze poprowadzona drogami gruntowymi. Miejscami bardzo piaszczystymi, kamienistymi. Do tego teren pagórkowaty, sporo wyczerpujących podjazdów, ale też świetnych zjazdów. Na których, po asfalcie, bez kręcenia pedałami osiąga się grubo ponad 50 km/h. Szlak Orlich Gniazd jest dobrze oznakowany, niepotrzebna jest żadna mapa czy nawigacja.