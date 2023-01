Trasy rowerowe do 19 km od Blachowni. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 14 - 15 stycznia?

Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy.

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 19 km od Blachowni, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Trasę zacząłem przy M1 - na pierwszych światłach przy Auchan skręcamy w lewo w ulicę Romualda Traugutta i jedziemy nią aż za miasto - do ulicy św Kaspra Del Bufalo - tutaj skręcamy w prawo na Białą, mijamy będącą obecnie w budowie autostradę A1 i dojeżdżamy do Białej - tutaj po dojechaniu do głównej drogi skręcamy w prawo a następnie po kilkuset metrach w lewo, na Kopiec. Po dojechaniu do tej miejscowości przed sanktuarium na wysokości stawu skręcamy w prawo i jedziemy ulicą Parkową w kierunku Kuźnicy Kiedrzyńskiej. Po dojechaniu do głównej drogi skręcamy w lewo i jedziemy w kierunku Nowej Wsi, w której odbijamy w prawo na Ostrowy. Droga prowadzi przez las, bardzo przyjemny odcinek, jeździ tu trochę aut....

dokończę później ;)

Nawiguj