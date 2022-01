Przegląd tygodnia z 23.01.2022 w Blachowni. Najważniejsze wydarzenia od 16.01 do 22.01.2022. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia: Blachownia, 23.01.2022. 16.01 - 22.01.2022: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Jedyna taka noc i jedyny taki bal, wieczorowe suknie, piękne makijaże i wyjątkowe fryzury... Studniówki 2022 w woj. śląskim trwają w najlepsze. Postanowiliśmy pokazać piękne mieszkanki naszego województwa, które bawiły się na studniówkach w regionie. Poznaj MISS STUDNIÓWKI woj. śląskiego 2022. Zobacz ZDJĘCIA ze studniówek, które odbyły się w ostatnich dniach w woj. śląskim.

Do tragedii doszło w Blachowni w piątkowa noc. Zginął 66-latek.

Od kilku dni znacząco rośnie liczba nowych zakażeń - to efekt V. fali. Ostatniej doby przyrost chorych był jednak gigantyczny! Jak poinformowało w czwartek, 20 stycznia Ministerstwo Zdrowia, nowych zakażeń jest 32 835 - to wzrost o ok. 95 proc. do ubiegłego czwartku! Zmarło w Polsce 315 osób. Jak wygląda sytuacja w Śląskiem?