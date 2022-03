Przegląd prasy 9.03.2022 Blachownia. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Blachowni

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 8.03, w Blachowni. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Ustawa o obronie ojczyzny. Sejmowa komisja zaakceptowała ważne poprawki”?

Prasówka Blachownia 9.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Ustawa o obronie ojczyzny. Sejmowa komisja zaakceptowała ważne poprawki Sejmowa podkomisja zaakceptowała pierwsze merytoryczne poprawki do rządowego projektu ustawy o obronie ojczyzny. Na tym etapie prac posłowie zgłosili ich ponad dwieście.

📢 Rzeczniczka praw człowieka: W trakcie wojny na Ukrainie zginęło 41 dzieci, a 76 zostało rannych Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę zabitych zostało już 41 dzieci, a 76 kolejnych odniosło obrażenia – podała ukraińska rzeczniczka praw człowieka Ludmyła Denysowa. 📢 Wojna na Ukrainie. McDonald's i KFC zamykają swoje restauracje w Rosji Jak podaje agencja Reutera sieć restauracji McDonald's tymczasowo zawiesza działalność swoich 850 punktów działających na terytorium Rosji. Sieć przyłącza się w ten sposób do innych ogólnoświatowych firm takich jak IKEA bądź Ford.

Prasówka 9.03 Blachownia: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Blachowni. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Mazurek wielkanocny jak dawniej. Zobacz przepis od Lucyny Ćwierczakiewiczowej Lucyna Ćwierczakiewiczowa znana była w XIX wieku z edukowania młodych gospodyń domowych w dziedzinie gotowania i prowadzenia domu. W książce „Jedyne praktyczne przepisy” wydanej w 1891 roku proponowała aż 40 przepisów na mazurki wielkanocne. Przyjrzeliśmy się przepisowi na mazurek królewski.

📢 "Midnight at the Pera Palace". Gwiazda "Zakazanej miłości" zachwyca w kolejnej roli! Co wiemy o pięknej Hazal Kayi? Jaka jest prywatnie? Fani tureckich seriali mają kolejny powód do radości. Na Netfliksie jest już dostępna nowa produkcja "Midnight at the Pera Palace". Główną rolę kobiecą w ośmioodcinkowym serialu powierzono aktorce Hazal Kayi. Nie od dziś wiadomo, że jest piękną i bardzo utalentowaną kobietą. Co jeszcze warto o niej wiedzieć?

📢 Te sztuczki marketingowe sprawiają, że kupujemy więcej niż planowaliśmy. Zobacz, na co uważać, wybierając się na zakupy Coraz wyższe ceny wielu produktów skłaniają nas do poszukiwania ofert i promocji. Jednak rzekome „okazje” w praktyce nieraz okazują się zwykłymi trikami, mającymi nas skłonić do zrobienia większych i droższych zakupów. Zobacz, jakie sztuczki stosują marketingowcy i dowiedz się, jak nie dać się na nie nabrać.

📢 Makaron ma różne rodzaje i zastowowania. Spaghetti, penne i lazania - do czego najlepiej używać różnych rodzajów makaronu? Kuchnia włoska wielu osobom kojarzy się z różnorodnymi daniami makaronowymi. Niewiele osób pamięta jednak, że różne rodzaje makaronu przeznaczone są do konkretnych rodzajów sosu. Ciekawostką jest na przykład to, że makaron spaghetti wcale nie jest polecany do mięs. Zobacz, jak łączyć rodzaje makaronu z konkretnymi sosami. 📢 Test DNA, który może wykryć 50 różnych chorób genetycznych? To możliwe! Szykuje się przełom w diagnostyce wielu schorzeń Choroby genetyczne stanowią poważny problem, ponieważ ich prawidłowe zdiagnozowanie może trwać wiele lat. Nadzieję na szybszą diagnozę daje jednak odkrycie naukowców z Australii. Badania sugerują bowiem, że za pomocą jednego testu DNA będzie możliwe wykrycie nawet 50 chorób genetycznych. To byłaby rewolucja dla osób chorujących m.in. na pląsawicę Huntingtona, dystrofię mięśniową oraz stwardnienie zanikowe boczne.

📢 Filmy dokumentalne o Putinie i polityce Wschodniej Europy. "Winter on fire" aktualnym hitem na platformie W związku z trwającą na Ukrainie wojną Netflix zdecydował się na udostępnienie za darmo dokumentu "Winter on fire" z 2015 roku. Wzruszająca i poruszająca produkcja opowiada o wydarzeniach z przełomu 2013 i 2014 roku, kiedy na Ukrainie trwała krwawa rewolucja. Ostatnie wydarzenia w tym kraju sprawiły, że film stał się hitem. Jakie inne dokumenty o polityce Wschodu oferują streamingowi giganci?

📢 Jak przygotować dom na przyjęcie uchodźców z Ukrainy? O tym warto pamiętać. Sprawdź, na co zwrócić szczególną uwagę Wojna na Ukrainie zbiera coraz tragiczniejsze żniwo i wielu Ukraińców próbuje ze wszelką cenę uciec w bezpieczne miejsce, by ratować własne życie. Do Polski dotarło już ponad milion osób, które potrzebują pomocy i dachu nad głową. Wielu z nas oferuje im lokum w swoich domach, mimo że często mieszkamy na niewielkim metrażu. Działamy spontanicznie z potrzeby serca i przyjmujemy pod swój dach przerażone rodziny z dziećmi, które często widzimy pierwszy raz na oczy. Podpowiadamy, jak przygotować dom na przyjęcie uchodźców i na co warto zwrócić uwagę.