Przegląd prasy 15.07.2022 Blachownia. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Blachowni

Sezon urlopowy w pełni. Część z nas pojedzie nad morze, część w góry. Wybierając się na wycieczkę w góry, warto pamiętać o kilku zasadach, które ułatwią nam wędrówki po szlakach. Dzięki nim pobyt w górach będzie bezpieczniejszy, a co za tym idzie – będziemy go dobrze wspominać.

Wieże widokowe w woj. śląskim imponują budową, genialnymi widokami, a niejednokrotnie również wysokością. Wstęp na nie jest często bezpłatny. Część z nich liczy sobie wiele lat, inne... otwarto kilka miesięcy temu! Zebraliśmy dla Was naszym zdaniem TOP 12 najpiękniejszych takich wież.

Fani gier nie mogą ostatnio narzekać na brak ekranizacji poszczególnych produkcji. Kolejna z nich natomiast debiutuje właśnie na serwisie Netflix i jest to serial Resident Evil Remedium, oparty na niezwykle popularnej japońskiej marce. Sprawdź szczegóły.

Lenovo TAB M10 Plus 10,3" 4GB/64GB WiFi Szary (ZA5T0270PL)

Rozstępy to nieestetyczne, białe pręgowane zmiany na skórze, które są kompleksem wielu osób. Najczęściej pojawiają się po zbyt dużej i szybkiej utracie wagi lub utyciu w ciągu krótkiego czasu. Można je zniwelować nie tylko w gabinecie medycyny estetycznej, ale również i w domu. Zobacz, jak to zrobić.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Blachowni. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Jeden z najpopularniejszych mediów społecznościowych ostatnio nie pozwala o sobie zapomnieć. Afery związane z próbami kupna Twittera przez Elona Muska oraz kontrowersje na temat wolności słowa sprawiły, że portal pojawia się regularnie w najgłośniejszych nagłówkach. Dziś z kolei Twitter nagle przestał działać. Co jest przyczyną tego problemu?

Elżbieta Dmoch była gwiazdką w latach 70. Wokalistka zespołu 2 plus 1 zyskała sławę dzięki takim utworom, jak „Windą do nieba”, „Chodź, pomaluj mój świat” czy „Iść w stronę słońca”. Te przeboje zna każdy, ale większość osób nie wie, co stało się ze słynną piosenkarką.