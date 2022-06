Przegląd prasy 10.06.2022 Blachownia. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Blachowni

Summer Game Fest za nami, a w tym roku fani gier nie mogli narzekać na nudę i brak nowości. Pośród głośnych i dużych tytułów znalazła się jednak wyjątkowa niespodzianka. Jednym z najlepszych i najśmieszniejszych zwiastunów pochwalić się może w tym roku… Goat Simulator 3. To trzeba zobaczyć.

Czerwiec to ostatni moment na zapisanie dziecka na kolonie. Taki wyjazd nauczy młodego człowieka samodzielności i stworzy mu wiele okazji do rozwijania relacji z rówieśnikami. Sprawdziliśmy, ile kosztują kolonie oraz lekcje języka angielskiego dla dziecka oraz od czego zależy ich koszt.

Cyberpunk to marka, która duży rozgłos zyskała dopiero wraz z premierą gry polskiego studia CD Projekt RED pod nazwą "Cyberpunk 2077". Jak to często bywa, zachęceni popularnością marki potentaci rynku filmowego postanowili wyprodukować serię anime bazujacą na tej franczyzie. Zobacz, co wiemy na temat "Cyberpunk: Edgerunners" i kiedy możemy spodziewać się premiery.

Roblox to internetowa gra, która znana jest zarówno młodszym, jak i starszym graczom. Użytkownicy tworzą w niej własne zadania, poziomy gry czy postacie. W grze dostępna jest waluta Robux, dzięki której możesz udoskonalić swoją postać i nie tylko. Sprawdź kody do Roblox na ubrania czy inne darmowe przedmioty. Zapraszamy.